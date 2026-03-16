高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「カイダン、カク、シマス。」（第116回）が16日に放送され、八雲（トミー・バストウ）の謎の行動が描かれると、ネット上には「月曜から不穏だわ八雲さん…」「あと2週間平和が続いてくれ…」といった反響が寄せられた。【写真】穏やかな日々を送るトキたち一家次男も誕生10年が経ち、トキ（高石）と八雲は東京に引っ越していた。