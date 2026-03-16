午前10時40分ごろから運転を見合わせていた、名鉄名古屋本線の東岡崎駅と新安城駅の間の上下線は、午後0時17分運転を再開しました。 運転見合わせは、新安城駅と宇頭駅の間の踏切で人身事故が発生した影響です。