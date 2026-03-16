侍ジャパンの準決勝進出はならなかったが、2026年3月15日放送の情報番組「日曜スクープ」（BS朝日）では、侍ジャパンを牽引してきた大谷翔平選手の存在感から、今シーズンはスタートから二刀流の活躍が出来そうだと期待の声が強かった。WBCで打率4割6分2厘、6安打、3本塁打、7打点大谷選手の今回のWBCの成績は打率4割6分2厘、6安打3本塁打7打点。元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんは、27日にシーズンを迎える米大リーグ・ドジャ