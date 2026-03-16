米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われた。主演女優賞は「ハムネット」（クロエ・ジャオ監督、日本公開４月１０日）のジェシー・バックリーが受賞した。バックリーは「本当にありがとうございます。私にとって信じられないことです」と興奮した様子で語った。授賞式には母国・アイルランドから家族が足を運んでおり、「