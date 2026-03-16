タレントの藤本美貴が、４月１１日スタートの日本テレビ系新連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・午後９時）に出演することが１６日、発表された。同ドラマは、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール「ユカナイ」を舞台に描く物語。主演の俳優・町田啓太がフリースクールの教室長・浮田タツキを演じる。藤本が演じるのはフリースクールで料理や衛生面を担当するスタッフの阿式瑠美（あじき・るみ）。子