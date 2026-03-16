米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われた。主演男優賞は「罪人たち」（ライアン・クーグラー監督）のマイケル・Ｂ・ジョーダンが獲得した。ジョーダンは「元々のアイデア、芸術文化に基づいてこの作品ができました。このような機会を与えてくださった素晴らしい監督、キャストの皆様、本当に心から感謝です」と力を込め