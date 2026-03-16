椎名林檎が3月11日、アルバム『禁じ手』をリリースした。これを記念して、椎名林檎オフィシャルYouTubeチャンネルでは、『椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!』と冠したスペシャルプログラムを配信中だ。その第2弾企画『#03 好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「セブン‐イレブン・ジャパン」篇』が3月18日22:00よりYouTubeプレミア配信される。『椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!』は椎名林檎が様々な耳より情報をお届けする特番だ。番組内の看板企画コーナー「好景気ﾊﾟ