バイオマス発電に使われるのは細かく砕いたうどん 高松市は廃棄されるうどんを「発電」に利用する実証実験を2022年6月から行っています。3月11日から新たに川田製麺（高松市香南町）と実験試料提供の協定を締結しました。 「うどん発電」の実験を行っているのは高松市屋島西町の東部下水処理場です。こちらでは下水処理の過程で出るガスを燃料にしたバイオマス発電を行っています。タンクにたまった下水の汚泥に乾燥させて