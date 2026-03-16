岐阜の山田直輝「カズさんが来てくれたことは、J3にとっても大きいですよ」FC岐阜の元日本代表MF山田直輝が、今季初出場でチームの勝利に貢献した。山田は3月15日、岐阜・長良川競技場で行われた百年構想リーグ福島ユナイテッドFC戦の後半26分に交代出場。直後に同点ゴールの起点になるなど、幅広い視野と高い技術でチームに2-1の逆転勝利をもたらした。「勝ててよかったです」と笑顔の山田。前半リードを許すなど福島ペースだっ