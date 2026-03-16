『ハ長調のキャリア』（ジェイムズ・M・ケイン 著／田村義進 訳）世界恐慌まっ只中の1930年代。注文の途絶えた建設会社の共同経営者レナードは美しく官能的な妻ドリスをもてあましている。いくら浮気をされても惚れた弱みで頭が上がらない。結婚と出産で歌手としてのキャリアを棒に振ったと考えているドリスが、現役復帰をめざしたいという。リサイタルの成功のためレナードは奔走するが、いかんせんドリスには歌の才能がない