歌手で俳優のチャ・ウヌが日本で写真展を開催する。15日、日本現地の広報サイトなどによると、チャ・ウヌは28日から5月12日まで東京・銀座で写真展「Afterimage［残像］」を開催する。 展示情報によると、今回の展示は「何気ない一日」をメインテーマに据え、チャ・ウヌの日常を計7つの時間帯と空間に分けて展開する。特にチャ・ウヌが2025年に発売した写真集『ME：UNBOX』の世界観を取り入れて構成する予定だ。 当該の展示は、今