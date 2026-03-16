〈あらすじ〉1952年のニューヨーク。靴屋の販売員マーティ・マウザー（ティモシー・シャラメ）は調子のいい男だ。得意のハッタリで成績は上々、不倫相手のレイチェル（オデッサ・アザイオン）ともうまいことやっている。そんな彼には卓球選手として世界チャンピオンになる夢があった。そこで店から金を盗み、世界選手権に出場するためイギリスへ。そこで出会ったのが、元大物女優のケイ・ストーン（グウィネス・パルトロウ）と、