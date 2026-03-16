【新華社武漢3月16日】中国湖北省武漢市の湖北人型ロボットイノベーションセンターのロボットトレーナー、陳文海（ちん・ぶんかい）さん（23）は、ロボットに「手取り足取り」の指導を行い、収集したデータをクラウド上にアップロードして、ロボットに人間の動きを学習させることを仕事としている。ロボットトレーナーはロボットデータ収集者とも呼ばれ、人工知能（AI）技術の急速な発展に伴い誕生した新たな職業。求人サービ