弁護人「事故当時の記憶はありますか」O被告「ありません」 ビルメンテナンス会社を経営するO被告（56）は交通事故を起こした時の記憶について、東京地裁で開かれた公判でこう答えた。当時、持病である「てんかん」の発作を起こしてしまっていたからだ。 O被告は2023年7月の午後、東京都杉並区で会社所有のトラックを運転し、時速約20キロで車道左側端に停車していたトラックに衝突。同トラックに乗っていた男性（当時58）に全治