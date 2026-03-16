ロッテリアの公式Xが16日更新され、アカウントが切り替わることを報告した。【写真】時代が変わる！「ご報告」したロッテリアの投稿投稿では「【フォロワーの皆様へ】」と書き出し、「長年ご愛顧いただきありがとうございます。皆様にご報告です。3月25日より、当アカウントはゼッテリアに切り替わります」と発表した。画像でもゼッテリアのロゴやハンバーガーの写真とともにアカウントが切り替わることを伝えた。投稿は「こ