【シリコンバレー＝木瀬武】１５日夜（日本時間１６日午前）のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、前週末終値比３・８％高の１バレル＝１０２ドル台をつけた。１００ドルを突破するのは９日以来、約１週間ぶり。イラン情勢の悪化で原油需給が逼迫（ひっぱく）するとの懸念が高まっている。トランプ米大統領は１３日夜、自身のＳＮＳで、イランの原油輸出拠点の軍