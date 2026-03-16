女性4人組ユニット「MAX」のLINA（49）が16日までに自身のインスタグラムを更新。自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「エクボと同居中笑」と記した。そして写真では白Tシャツ姿での笑顔自撮りショットを投稿した。ネットでは「エクボと笑顔が大好き」「可愛すぎ」「深くない恋の落とし穴」「とってもキュート」「サイコー」などの声が上がった。