「ＷＢＣ・準決勝、米国代表１−２ドミニカ共和国代表」（１５日、マイアミ）米国代表のジャッジが五回の第３打席で飛距離１２４メートルの大飛球を放つも、ドミニカ共和国のロドリゲスがホームランキャッチ。思わず天をあおいだ。五回、完璧に捉えた打球がセンターへ飛んでいった。打った瞬間にジャッジは確信したかのようにバットを持って歩き出した。だがドミニカ共和国の中堅・ロドリゲスがこん身のジャンピングキャッチ