司会者でフリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が16日、テレビ朝日系「羽鳥慎一のモーニングショー」（月〜金曜午前8時）にMCとして生出演。WBC準々決勝ベネズエラ戦で、初回に同点に追いつく先頭打者本塁打を放ったドジャース大谷翔平投手についてコメントした。番組冒頭でWBCで8強で終わった侍ジャパンについて報じた。ベネズエラのホームラン攻勢で連覇を逸し、大谷が試合後に「悔しい」とコメントしたことも紹介して振り返った。羽