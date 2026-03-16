神経質で怖がりな犬に育つ原因 犬の性格は、大きく遺伝・環境・経験から形成されると言われています。そのため、遺伝的に勇敢で大胆な要素を持っていても、環境や過去の経験によっては、神経質で怖がりの性格になることもあるわけです。 犬が怖がりになる背景として挙げられる主な原因は、社会化不足や過去のトラウマ体験、そして飼い主さんの普段の行動がもたらす影響です。特に気をつけたいのが、飼い主さんの普段の行動です