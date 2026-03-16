二郎系＋ライス航空自衛隊横田基地の公式SNSアカウントは、同基地において「隊員のリクエストメニュー」を提供したと投稿しました。このメニューが意表をつくものだったとして、反響が寄せられています。【動画】えっ…これが横田基地で食べられる「まさかのメニュー」全貌です同基地が隊員に提供したのは「二郎系ラーメン」です。公式アカウントは提供されたラーメンの映像とともに、「特性メガ厚煮豚、煮卵、野菜、極太麺、