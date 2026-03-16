アサヒグループホールディングスは立教大学や龍谷大学の学生らとともに「責任ある飲酒」を実践的に学べるボードゲーム「CARE＆CHEERS（ケアチア）」を開発した。お酒に関する悩みや困りごとに直面したプレーヤーに対して、ほかのプレーヤーがアドバイスや働きかけを行い、自分や周囲が飲酒トラブルに陥るのを未然に防ぐ声のかけ方や手助けの方法を体験できる。お酒を飲み始めたばかりの世代の声を反映するため、立教大学法学