6月12日に公開される映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌がAぇ! groupの「でこぼこライフ」に決定し、あわせて本予告と本ポスタービジュアルが公開された。 参考：千葉雄大ら、映画オリキャラで『おそ松さん』出演決定「末澤くんとのシーンが多かった」 赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか