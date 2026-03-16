きのう（15日）のWBC準々決勝で日本はベネズエラと対戦し先発のマウンドには備前市出身でロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が登板しました。 【写真を見る】絶え間ない声援‼ WBC準々決勝に山本由伸投手先発地元・備前市ではパブリックビューイング開催約400人が激闘を見守る【岡山】 連覇をかけて挑んだ侍ジャパン。先発のマウンドに立ったのは昨シーズンのワールドシリーズMVP