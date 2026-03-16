第98回アカデミー賞主演男優賞を『罪人たち』マイケル・B・ジョーダンが受賞した。 参考：第98回アカデミー賞の気になるノミネート作配信・映画館ですぐに観られる作品は？ 『ブラックパンサー』『クリード チャンプを継ぐ男』などのライアン・クーグラー監督とジョーダンがタッグを組んだサバイバルホラー『罪人たち』。アメリカでは4月18日に公開されると