レアル・ソシエダに所属するMF久保建英が、自身のコンディションについて語っている。今年1月に左ハムストリングを負傷した久保建英は、現在も戦線離脱中。それでも、レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が「（3月の）代表ウィーク期間中にチーム練習に合流する予定だ。順調に回復しており、リハビリも進んでいる」と復帰が近づいていることを明かしていた。そんななか、久保は、レアル・ソシエダが3