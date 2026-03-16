フェイエノールトに所属するFW上田綺世に対して、エクセルシオールを率いるルーベン・デン・ウイル監督が賛辞を送った。15日、フェイエノールト専門メディア『FR-FANS.NL』が伝えている。エールディヴィジ第27節が15日に行われ、フェイエノールトはエクセルシオールと対戦。スタメン出場したFW上田綺世は、1点ビハインドの58分に同点ゴールを決めると、直後の60分にはFWラヒーム・スターリングのお膳立てを受けて2点目をマーク