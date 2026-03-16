タレントの矢沢心さんは3月16日、自身のInstagramを更新。45歳の誕生日を迎えたことを報告し、夫で元K-1世界王者の魔裟斗さんとのツーショットを公開しました。【写真】矢沢心が45歳に「また一つ歳を重ね45歳になりました」矢沢さんは「また一つ歳を重ね45歳になりました」とつづり、3枚の写真を投稿。魔裟斗さんと神奈川県・江の島へツーリングに出かけています。2枚目には夫婦でのツーショットを載せており、とてもすてきです。