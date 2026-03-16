過去最低のベスト8敗退となった侍ジャパン・井端弘和監督(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、連覇を逃した。大会史上初めて準決勝進出を逃す結果となった日本について、米紙『New York Post』が「侍ジャパン、日本野球の迷走が招いたWBC敗退」と題した記事を掲載。その方向性に疑問を投げかけている。【動画】痛恨の被