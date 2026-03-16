乱打戦の末にベネズエラに敗れた日本(C)Getty Images井端監督も認めた「力負け」負けたら終わりの一発勝負。その緊張の舞台で真っ向勝負を挑んでいたからこそ、王者の敗北は、目の当たりにした者たちにより強い衝撃を与えた。あらゆる局面で侍たちは凌駕された。野球日本代表「侍ジャパン」は、現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗れた。ベスト8で姿を消すのは、