個性豊かな探偵、緻密なトリックで視聴者を引き込む「推理ドラマ」は、時代を超えてさまざまな大ヒット作が生まれています。All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の300人を対象に、「推理ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「名作だと思う推理ドラマ」のランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：ガリレオ／110票2位には、『ガリレオ』（フジテレビ系）が選ば