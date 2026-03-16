今季限りでの現役引退を発表した佐藤綾乃(C)Getty Imagesスピードスケートで五輪3大会連続メダルを獲得した佐藤綾乃が3月15日、自身のインスタグラムを更新。今季限りでの引退を発表した。【動画】充実の笑顔…スピードスケート佐藤綾乃の引退報告の投稿をチェック29歳の佐藤は【ご報告】と書き出し、「今シーズンをもって、スピードスケート競技から引退することを決断しました」と報告。3歳から競技を始め「26年。とうとうこ