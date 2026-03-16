タレントの鈴木奈々さんは3月14日、自身のInstagramを更新。美人な義姉の顔出しショットを公開しました。【写真】義姉の顔出しショット「かわいい御姉さんだね」「お兄ちゃんのお嫁さんの誕生日おめでとう家族でお祝いしたよー！喜んでくれて嬉しかった」と報告した鈴木さん。投稿には義姉の顔出しショットを1枚載せています。ケーキを持ち、カメラに向かってうれしそうな笑顔を見せる姿です。39歳とは思えない若々しさがあ