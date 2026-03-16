昨年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、3月16日から季節限定ドリンク「LEMON CREAMショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで発売する。春の光が差し込むようなやさしい甘さをまとった、レモンカード仕立てのショコラドリンク。地中海レモンの果皮・果汁・果肉をまるごと使用し