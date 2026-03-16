「サッポロ ビアサプライズ至福の香り」（350ml缶／500ml缶）サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールと、ファミリーマートは、「サッポロ ビアサプライズ至福の香り」を全国のファミリーマート酒類取扱店約1万5800店（2月末現在の店舗数。一部店舗では取り扱いがない場合がある）で3月17日から順次、数量限定で発売する。サッポロビールとファミリーマートのコラボレーションブランドである「ビアサプライズ