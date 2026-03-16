「鳩サブレー 小田急百貨店限定 ロマンス缶」（表・裏）小田急百貨店は、4月1日から新宿店・町田店・小田急百貨店ふじさわの「鎌倉 豊島屋」において「鳩サブレー 小田急百貨店限定 ロマンス缶」を販売する。同品は、町田店の開店50周年を記念した特別企画品で、豊島屋の象徴である鳩と小田急ロマンスカーを描いた、周年ならではの貴重な記念缶になっている。おみやげとしてはもちろん、鳩サブレーファンや鉄道ファン、缶コレクタ