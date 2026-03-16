森永製菓は、通販限定の「森永 おいしいコラーゲンドリンク」が今年、発売20周年を迎えることを記念し、約7年ぶりの新フレーバー「おいしいコラーゲンドリンク＜ゴールデンパイン味＞」を4月1日から期間限定で発売する。「森永 おいしいコラーゲンドリンク（通称：モリコラ）」は、2006年の発売以来、コラーゲンドリンク売上9年連続No.1（富士経済「H・B フーズマーケティング便覧 2018−2026」（美容効果健康志向食品／コラーゲン