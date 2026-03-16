バラエティー番組などで人気を博したアイドル時代を経て、多彩な趣味やセンスのいい暮らしが注目される大人の女性になった渡辺満里奈さん。この3月には、大好きな音楽への思いを込めたアルバムが未発表曲を加えて30年ぶりにリリースされる。40年間の芸能生活を振り返ってもらうと、ビッグネームたちとの知られざるエピソードも飛び出して─。【写真】清純派すぎる！アイドル時代の渡辺満里奈さんソロデビューは「こんなに早くて