北京市内の繁華街に置かれた馬の模型の前で写真を撮る人たち＝2月（共同）【北京共同】中国国家統計局が16日発表した2月の新築住宅価格指数は主要70都市の7割超に当たる53都市で前月と比べて下落した。前月より9都市減り、改善が見られた。上昇したのは北京や上海など10都市で、前月より5都市増えた。安徽省合肥など7都市は横ばいだった。市場の需給をより反映しやすい中古住宅は66都市で下落した。