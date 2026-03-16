俳優の大泉洋（52）、斎藤工（44）、池松壮亮（35）が16日、都内で行われた『サントリー「THE PEEL」商品説明会＆新TVCM発表会』に登場した。大泉がラストに奇跡の展開を見せ、会場を盛り上げた。【写真】かっこいい！ダーツを投げる斎藤工の横顔ブランドメッセンジャーとして同商品の新CMに出演している3人。イベントでは、レモンの果皮剥きでどれだけうまく剥けるかを勝負することに。料理をすることがあまりないという池松