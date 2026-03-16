全国で最も早く開花した高知城三の丸にある標本木のソメイヨシノ＝16日午前岐阜、高知両地方気象台は16日、岐阜市と高知市で桜（ソメイヨシノ）が開花したとそれぞれ明らかにした。全国の観測地点で最も早い。岐阜は平年より9日、昨年より9日早く、高知は平年より6日、昨年より7日早かった。高知がトップになるのは3年連続。高知市では気象台職員が午前10時ごろ、高知城三の丸の標本木を観察し、開花基準となる5輪以上が咲いて