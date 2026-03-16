7人組グループ・BTSは16日、Global Superfan Platform「Weverse」にて、「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL（BTS 以下「THE CITY SEOUL」）」の詳細プログラムを掲載した。「THE CITY SEOUL」は、20日から4月19日まで都市全域で展開される都市型プロジェクト。参加者は、その時期、その場所でしか味わえない楽しみを体験し、特別な体験価値を体感することができる。【画像】BTSの都市型プロジェクト「THE CITY SEOUL」詳細5thアルバ