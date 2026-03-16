24年ダービー馬で有馬記念3着のダノンデサイル（牡5＝安田、父エピファネイア）の次走・大阪杯（4月5日、阪神芝2000メートル）での鞍上が坂井に決まった。16日、安田師がXで発表した。「4月5日（日）大阪杯を予定しているダノンデサイルの鞍上は戸崎騎手が騎乗停止のため未定でしたが、坂井瑠星騎手に決定しました事をご報告します」とつづった。同馬に騎乗予定だった戸崎が14日の中山9R・房総特別でノビリシマビジョン