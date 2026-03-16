俳優大泉洋（52）斎藤工（44）池松壮亮（35）が16日、都内で、サントリーの「“果皮でつくったサワー”『THE PEEL』」新CM発表会に出席した。レモンの皮むきに挑戦した3人。料理をすることがあまりないという池松が「レモンをむいたことがない」と言うのに対し、大泉は「1週間前から練習してます」、斎藤は「大泉さんが『途切れたら契約がそこまでだ』と。そのくらいのモチベーションでやろう」と気合を見せた。池松は、途中で皮が