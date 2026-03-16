（資料写真）１５日午後９時４５分ごろ、川崎市多摩区登戸の市道で、男性がワゴン車にはねられた。男性は病院に搬送され、死亡が確認された。神奈川県警多摩署が男性の身元や事故原因を調べる。署は同日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、ワゴン車を運転していた同市高津区末長４丁目、アルバイトの男（４９）を現行犯逮捕。容疑を過失致死に切り替えて調べる。現場は信号機のない十字路交差点。ワゴン車が左折す