NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）のサブキャスターを務めるフリーキャスター駒村多恵が16日までにインスタグラムを更新。バイオリニスト高嶋ちさ子（57）の父で音楽プロデューサーの高嶋弘之さん（91）との交流についてつづった。駒村は「お食事するのは何十年ぶりでしょう。父との縁で私が高校から大学時代、一時期毎月のようにご一緒していた高嶋弘之さん」と書き出し、弘之さんらと撮した写真をアップ。「遡れば、約90年