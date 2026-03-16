【漫画】本編を読む『これって虐待ですか自己肯定感が低くて怒りを止められなかった私が息子と一緒に笑えるようになるまで』（あさのゆきこ/KADOKAWA）は、子育ての理想と現実の間で、人知れず苦しむ母親の姿を描いた作品だ。主人公のみずきは待望の子どもが生まれたものの、初めての育児に苦戦していた。専業主婦で夫の協力や実家のサポートもあり、一見すると「恵まれた」環境にいる。しかし、彼女の心は常に追い詰められて