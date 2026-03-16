西武鉄道株式会社と株式会社西武ライオンズは16日、埼玉西武ライオンズの2026年シーズン開幕に合わせて鉄道利用をきっかけとした埼玉西武ライオンズへの応援施策を実施すると発表した。オープン戦（春季非公式試合）がベルーナドームで開催される2026年3月17日（火）から「西武線車内の埼玉西武ライオンズ選手による車内放送」を、2026年3月27日（金）から「『駅の推し(おし)獅子(じし)』プロジェクト」を、プロ野球2026パーソ