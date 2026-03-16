【Garmin：「Pokemon Sleep」コラボウォッチフェイス】 3月13日より配信開始 ガーミンジャパンは、スマートフォン用アプリ「Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）」とコラボレーションしたウォッチフェイスの配信を開始した。一部の対応スマートウォッチを対象に、無料でダウンロード可能。 「ポケモンスリープ」では、3月13日よりGarminのスマ}