ロッテは16日、開幕戦3月27日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、18時30分試合開始）で、株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」」を開催すると発表した。当日来場した先着20,000名に「キシリトールガム」を配布。当日の観戦チケットをお持ちの方に各入場ゲートでキシリトールガム4種類（ライムミント、フレッシュミント、クリアミント、シトラスミント）の内、ランダムで1つ配布。キシリトールガム